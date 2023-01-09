Вниманию вильнюсцев: на некоторых улицах парковка стала платной

С 23 января в этих местах будет осуществляться обычный контроль. Контролеры будут проверять не только то, оплачена ли парковка, но и не нарушают ли водители при парковке Правила дорожного движения. В случае нарушений водителям будут присылать об этом сообщения.

Желтую зону с 16 февраля пополнят еще несколько улиц:

ул. Manufaktūrų (47 мест);

ул. Kaukysos (12 мест).

С 16 января расширится и зеленая зона, в которую попадают:

ул. Pelesos (195 мест);

ул. Žirmūnų (32 места);

ул. Antakalnio (50 мест);

ул. Lakūnų (95 мест);

ул. S. Žukausko (161 место);

ул. J. Kubiliaus (76 мест);

ул. Žygio (73 места);

ул. Minties (159 мест).

Переходный период на этих улицах будет действовать с 16 до 27 января, в обычном режиме парковочный контроль начнет осуществляться с 28 января.

Оплата парковки

Жители города смогут приобрести долгосрочные разрешения на парковку в тот день, когда вступает в силу новое правило. Разрешение удобнее всего заказывать на интернет-странице judu.lt или в центрах обслуживания клиентов JUDU:

пр. Gedimino, 9A;

ул. Geležinkelio, 16;

пр. Konstitucijos, 3.

В Вильнюсе парковку в платных местах можно оплачивать с помощью мобильных приложений m.Parking, UniPark и Parkman.

Парковку также можно заказать и оплатить с помощью SMS. Обратите внимание, что в этом случае взимается дополнительная комиссия оператора. А при оплате через мобильное приложение, к которому привязана банковская карта, дополнительная комиссия не взимается.

Те, у кого нет мобильных приложений, могут оплатить парковку в ближайшем паркомате. После ввода регистрационного номера автомобиля и оплаты его стоянки класть распечатанный парковочный чек на переднюю панель автомобиля не обязательно.