Почти 200 стран начали переговоры о противодействии изменениям климата

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Представители 195 стран-участниц Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) начали переговоры, чтобы утвердить Шестой оценочный доклад, призванный предотвратить климатическую катастрофу. Об этом сообщает пресс-служба МГЭИК.

Доклад будет своевременным в условиях, когда планета этим летом сильнее обычного страдает от спровоцированных изменениями климата пожаров, засух, наводнений.

Встреча представителей стран началась 26 июля и завершится 6 августа. Резюме для политиков планируется распространить 9 августа. Затем последуют доклады разных рабочих групп: этот процесс завершится в марте 2022 года, после чего авторы планируют выпустить финальный Обобщающий доклад.

Работа над Шестым обобщающим докладом стартовала в преддверии открытия 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, саммита G20 и конференции ООН по изменению климата в Глазго.

Такие доклады МГЭИК обычно публикуются раз в шесть-семь лет. Также группа публикует специальные доклады по более конкретным вопросам между Обобщающими докладами.