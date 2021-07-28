Вильнюсский район из-за мигрантов намерен нанять больше стражей общественного порядка

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Самоуправление Вильнюсского района намерено создать дополнительно 40 штатных единиц стражей общественного порядка для защиты жителей от мигрантов.

«Создадим дополнительно, этот вопрос уже прошел через комитеты. По моим данным, комитеты одобряют, потому что чувствуют долг защитить жителей», — сказала в среду BNS мэр Вильнюсского района Мария Рекст.

По ее словам, незаконно пересекающие границу Беларуси и Литвы мигранты иногда забредают к местным жителям.

«Есть случаи, когда они ходят по деревням. Вчерашнее событие — зашли в дом, просят подвезти в Вильнюс, заходят в магазин, так хорошо, что люди сознательные — угощают кофе, да, да, будет такси, но вызвали пограничников», — рассказала мэр.

«Люди, которые живут недалеко от леса, рассказывают, что по ночам и чувствуют, и видят», — сказала она.

Решение о создании дополнительных 40 штатных единиц стражей общественного порядка еще должен утвердить совет самоуправления.

В Литву в этом году незаконно прибыло более 3 тыс. мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки.