Почти 30 млн американцев потеряли работу из-за коронавируса

В США уже насчитывается 30,3 миллиона человек, которые обратились за помощью по безработице, сообщает CNBC.

При этом обращения за помощью по безработице в течение прошлой недели составили самый низкий показатель с 21 марта.

«Общее количество обращений в течение шести недель составляет 30,3 миллиона, что означает худший кризис безработицы в истории США», — говорится в сообщении.

Такие цифры связывают с ограничениями, введенными для противодействия распространению эпидемии коронавируса.

Несмотря на то, что некоторые штаты уже начали возвращать экономику в действие, значительная часть ключевой инфраструктуры США остается в режиме карантина. Эксперты говорят, что при таких условиях сокращения на рынке труда углубятся после публикации данных о падении американской экономики в первом квартале 2020 года.

Ожидается, что по итогам второго квартала ВВП США окажется с худшим показателем в истории. Как сообщалось, в первом квартале 2020 года экономика США впервые за шесть лет сократилась на 4,8%. Еще 10 апреля США заявили о рекордной безработице со времен Великой депрессии.