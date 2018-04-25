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Под давлением Беларуси Литва отзывает еще шесть послов из Минска и Гродно

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

По причине ультимативных требований белорусских властей Министерство иностранных дел Литвы решило отозвать еще шесть своих дипломатов из Минска и Гродно. 

По данным МИД, такое решение было принято, поскольку в противном случае Беларусь угрожала объявить литовских дипломатов персонами нон-грата, а это ограничило бы их возможности работы в стране в будущем. 

Десять дней назад Беларусь отозвала своих послов из Вильнюса и Варшавы  и призвала Литву с Польшей отозвать их послов, а также сократить количество дипломатического персонала – у Вильнюса потребовали отозвать 11 дипломатов, у Варшавы – 32.

Польша сразу же подчинилась этому требованию, однако литовская дипломатическая служба сначала решила ограничиться отзывом шести дипломатов. 

Представитель МИД Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене в понедельник сообщила BNS, что Минск не согласился с таким компромиссом.  

«Белорусская сторона не учла наши компромиссные предложения и продолжала ультимативно требовать сокращения количества литовских дипломатов, а когда мы не согласились, то работающих в Беларуси дипломатов намеревались объявить персонами нон-грата, что значительно бы ограничило возможности дипломатов работать в будущем», – сказала Р. Якилайтене.

«Учитывая ультимативные требования и отзывая еще шесть дипломатов из Минска и Гродно, мы стремимся остановить этот процесс ограничения дипломатических контактов», – отметила она.

«Как мы, так и наши партнеры по ЕС, убеждены, что особенно в этот момент, когда белорусский режим ограничивает любые контакты с Западом, дипломатическое представительство в Беларуси становится еще более важным», – сказала она.

«Мы еще раз подчеркиваем, что вся ответственность за состояние дипломатических отношений между государствами ложится на фактическое руководство Беларуси», – отметила она.

Р. Якилайтене также обратила внимание на то, что министры иностранных дел ЕС в понедельник поддержали «принципиальное решение начать процесс расширения списка белорусских лиц, попадающих под санкции, на еще десять высокопоставленных должностных лиц, включая и Александра Лукашенко».  

Выражая солидарность с Литвой и Польшей, своих послов из Минска отозвали большинство стран Евросоюза и Великобритания. 

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