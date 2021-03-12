Под подозрением – экс-депутат

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) сообщила BNS, что 4 марта в городе Биржай и в Биржайском районе проведены обыски у подозреваемых в мошенничестве и фальсификации документов.

Проверяется деятельность компании Zydruva, которая связана с бывшим членом Сейма «аграрием» Викторасом Ринкявичюсом (1950 г.р.). В минувшую субботу бывший парламентарий временно остановил членство в партии в связи с расследованием, а лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис заявил, что В. Ринкявичюс сотрудничает с правоохраной.

Документы были изъяты в компании Žydruva, которую возглавляет супруга политика Бируте Ринкявичене. «Документы изъяты. Насколько я понял, есть какая-то жалоба, ее сейчас расследуют», – сказал В. Ринкявичюс, подтвердив, что у него есть акции компании. В. Ринкявичюс был депутатом литовского парламента в 2000-2004, 2004-2008 и 2016-2020 гг. Сейчас он — фермер.