Премьер — о недовольных властью

Литовские политики отреагировали на слова премьер-министра Ингриды Шимоните, которая высказалась насчет недовольства нынешней властью в стране.
Глава правительства И. Шимоните заявила, что те, кому не нравятся председатели комитетов, премьер и министры, могут выбрать других представителей на выборах в 2024 году.
«Долго ждать не пришлось! Прошло всего четыре месяца с момента выборов, а лидер консерваторов Шимоните послала всех нас на три буквы! Если бы это был 2009 год, видимо, расстреляли бы, как 19 января возле Сейма», – заявил в соцсетях председатель партии «Свобода и справедливость» Ремигиюс Жямайтайтис.
Он напомнил о беспорядках, произошедших в Вильнюсе 16 января 2009 года, в связи с экономическим кризисом, охватившим страну на тот момент. Участники протеста требовали остановить «экономические реформы», предпринятые тогдашним правительством во главе с Андрюсом Кубилюсом (однопартийцем И. Шимоните).
Член партии «Союз крестьян и зеленых Литвы», депутат Дайнюс Гайжаускас считает, что парламентские выборы могут состояться раньше, чем заявила И. Шимоните.
«Это были слова премьер-министра. Благодарим премьер-министра», – написал в Facebook депутат Сейма, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ