Премьер — о недовольных властью

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Литовские политики отреагировали на слова премьер-министра Ингриды Шимоните, которая высказалась насчет недовольства нынешней властью в стране.

Глава правительства И. Шимоните заявила, что те, кому не нравятся председатели комитетов, премьер и министры, могут выбрать других представителей на выборах в 2024 году.

«Долго ждать не пришлось! Прошло всего четыре месяца с момента выборов, а лидер консерваторов Шимоните послала всех нас на три буквы! Если бы это был 2009 год, видимо, расстреляли бы, как 19 января возле Сейма», – заявил в соцсетях председатель партии «Свобода и справедливость» Ремигиюс Жямайтайтис.