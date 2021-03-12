В ожидании послаблений

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям предлагает, чтобы с середины марта ограничения передвижения применялись только в самоуправлениях, в которых эпидемиологические показатели самые плохие, сообщила на пресс-конференции председатель этой комиссии министр внутренних дел Агне Билотайте.

Таких самоуправлений, в которых показатель заболеваемости выше 500 случаев на 100 тыс. жителей, по словам министра, восемь.

Как сказала А. Билотайте, несмотря на послабления, «ситуация стабилизировалась и даже немного улучшается»: распространение пандемии пошло на спад, снизилась смертность.