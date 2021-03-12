В ожидании послаблений

Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям предлагает, чтобы с середины марта ограничения передвижения применялись только в самоуправлениях, в которых эпидемиологические показатели самые плохие, сообщила на пресс-конференции председатель этой комиссии министр внутренних дел Агне Билотайте.
Таких самоуправлений, в которых показатель заболеваемости выше 500 случаев на 100 тыс. жителей, по словам министра, восемь.
Как сказала А. Билотайте, несмотря на послабления, «ситуация стабилизировалась и даже немного улучшается»: распространение пандемии пошло на спад, снизилась смертность.
Правительство до 31 марта продлило карантин. Ограничения передвижения между самоуправлениями страны действуют до 15 марта.
Кроме того, экспертный совет при правительстве Литвы предлагает открыть и другие места торговли, сообщила представитель премьера по связям с общественностью Раса Якилайтене.
«На заседании Экспертного совета было решено выдвинуть предложения об открытии мест торговли. Вместе с представителями бизнеса в ближайшее время можно будет обсудить окончательные требования контроля к местам торговли», – сообщила Р. Якилайтене BNS.
По словам Р. Якилайтене, эксперты также обсудили возможные смягчения карантинных мер на Пасху, однако решение не было принято.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt