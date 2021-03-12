От фабрики Spartа осталась лишь труба

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На бывшей территории фабрики Spartа в Вильнюсе завершились работы по сносу зданий. Сохранилась лишь старая фабричная труба, которую оставят в новом городке офисных центров Cyber City.

Цель идеи Cyber City – создание городка технологических компаний в Литве. Строительные работы на этой территории проводит ЗАО Veikmės statyba, инвестиции в проект составят более 50 млн евро.

На территории почти 2 га в Науяместисе планируется построить офисы площадью в 35 000 кв. м и другие коммерческие помещения, зоны отдыха для людей, которые там будут работать.