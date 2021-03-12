Школьники возвращаются за парты

Порядок приема в школы

Как информирует Вильнюсское городское самоуправление, в столице проходит электронная регистрация в школы Вильнюса на следующий учебный год. Заявления в электронном виде можно подавать до 31 мая, поэтому торопиться не надо. Время подачи заявления никак не повлияет на очередность приема.

Подать заявление просто и удобно – достаточно зарегистрироваться на странице svietimas.vilnius.lt, подключившись через электронный банк или другое электронное средство идентификации. Родителям не стоит спешить с подачей заявок, вначале нужно изучить особенности выбираемых вами школ, оценить их, а сделать это можно при помощи особой электронной карты — maps.vilnius.lt.

Важно помнить, что, если набор в выбранную школу проводится на конкурсной основе или в школе реализуются специализированные (инженерные/спортивные) программы, заявления подаются до 31 марта.

Заявления в электронном виде должны подаваться родителями будущих первоклассников, меняющих школу, тех, кто переходит из прогимназии в гимназию, кто приехал жить в столицу. Учащиеся, которые переводятся на программу более высокого уровня – в пятый, девятый (I класс гимназии) или III класс гимназии – в той же школе, заявление в свободной форме подают директору школы.

Какие нововведения вступят в силу с 2021 года

В этом году горсовет утвердил новую карту зон обслуживания общеобразовательных школ Вильнюсского самоуправления. Необходимость в этом возникла и из-за изменившихся правовых актов, и из-за роста численности населения в самоуправлении, загруженности школ, и из-за проблем, которые возникали в прошлом учебном году.

Еще одно нововведение актуально для пятиклассников. Если количество заявлений от пятиклассников, проживающих в зоне обслуживания той или иной школы, превышает установленное число учеников и классов для этой школы, первыми принимаются дети, окончившие в ней начальные классы, и лишь затем – другие ученики, которые меняют учебное заведение и хотят попасть в другую школу.

Еще одно нововведение этого года — уточнение пункта об условиях договора аренды и декларации при регистрации в выбранной школе. В случае аренды жилья договор аренды должен быть зарегистрирован в Центре регистров на срок не менее 1 года. Если срок аренды меньше года и школа не может предоставить места другим детям, проживающим в зоне ее обслуживания, сохраняется право предложить этому учащемуся ближайшее учебное заведение. Если заявленное место жительства учащегося в зоне обслуживания, закрепленной за школой, составляет менее года, родители должны представить документы о приобретении недвижимости или другие документы о праве собственности на недвижимость.

Также вступил в силу новый порядок информирования о принципах комплектации классов и распределения воспитателей. Теперь этот порядок публикуется в информационных сайтах учебных заведений. Информация о свободных местах в школах, а также ее обновление в электронной системе будут доступны для всех жителей Вильнюса на странице svietimas.vilnius.lt.

Что важно знать при заполнении заявления

При заполнении заявления можно выбрать три учебных заведения. Однако очень важно обратить внимание на несколько деталей. Одна из трех выбранных школ обязательно должна относиться к задекларированному месту жительства. Кроме того, все школы должны быть перечислены в приоритетном порядке – начиная с той, попасть в которую хотелось бы больше всего. Например, если вы хотите, чтобы ребенок посещал школу, которая не относится к заявленному вами месту жительства, она указывается первой, а школа по месту жительства – вторым или третьим номером.

Если вы не укажете школу, к которой вы относитесь по месту жительства, система не позволит подать заявление. Проверить, какие школы положены вам по месту жительства, можно на странице maps.vilnius.lt.

После того, как вы отправите свою электронную заявку, она автоматически поступит в те три школы, что вы выбрали. Дальше прием уже будет проходить непосредственно в этих школах и автономно.

Если же школа получит так много заявок, что не сможет разместить всех желающих в своих стенах, то применяются критерии преимущества, разработанные и утвержденные горсоветом. Например, преимущество получат: сироты, дети со специальными образовательными потребностями, дети из многодетных семей, близнецы и т.д., а также дети, задекларированное место жительства одного из родителей которых (и их самих) указано в данном районе в течение двух и более лет.

Без очереди принимаются в школу дети реэмигрантов, родители которых декларировали свой выезд из Литвы, но решили вернуться и предоставили все необходимые документы. Есть такая возможность и у детей иностранных граждан, детей сотрудников дипломатического корпуса.

Предварительные списки приема в школы будут доступны родителям в начале июня на интернет-страницах школ. Родители также будут информированы о зачислении в электронном виде, появится информация и в системе регистрации.

Если у вас возникнут вопросы, ответ на них можно найти на странице svietimas.vilnius.lt. Можно также обратиться в Центр обслуживания клиентов по тел. 1664 или по электронной почте mokyklos@vilnius.lt.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt