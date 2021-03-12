У банков – рекордные объемы свободных денег

Прибыльность банковского сектора Литвы в последние три года сокращается, однако остается одной из самых высоких в Евросоюзе, у банков также рекордно много свободных средств, утверждает член правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Марюс Юргилас, сообщает BNS.
«Покрытие ликвидным имуществом в данный момент в восемь раз больше, чем минимальное требование, составляющее 100%. Это рекордно высокий показатель. Прибыльность банков сокращается третий год, в прошлом году она снизилась на 16,4%, но в целом остается высокой. Одной из самых высоких в ЕС», – заявил М. Юргилас в парламентском Комитете по бюджету и финансам.
Он подчеркнул, что банковский сектор страны действует стабильно, уровень его капитализации очень высок. Как отметил председатель комитета Миколас Маяускас, обзор БЛ демонстрирует, что расценки банков для частных потребителей являются конкурентоспособными, однако возникают проблемы с расценками для бизнеса. «В ряде сегментов расценки в Литве выше, чем в соседних странах, и это касается не только Латвии и Эстонии, но и Польши», – отметил М. Маяускас.
М. Юргилас утверждает, что цены на банковские услуги отличаются, поскольку не во всех Балтийских странах сходная экономическая ситуация, банки действуют не в одинаковых условиях, обладают разными информационными системами. По словам М. Юргиласа, корзина банковских услуг для населения стоит от 90 центов до 2 евро в месяц, самые дешевые планы для бизнеса составляют 4,5–12 евро, а самые дорогие – 18-35 евро в месяц.
Самоуправлениям рекомендуют брать кредиты
Между тем эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рекомендуют Литве улучшать способности самоуправлений инвестировать, чтобы общественные инвестиции приносили как можно больше выгоды экономике страны. Об этом информирует BNS.
Представляя рекомендации ОЭСР для Литвы, глава литовского подразделения организации Хансйерг Блехлигер сказал, что общественные инвестиции в стране все еще находятся на низком уровне.
«В ОЭСР инвестиции местной власти обычно составляют в среднем две трети инвестиций, а в Литве — 40%, так что намного меньше. Рост качественных инвестиций местного уровня способствовал бы общему росту экономики», — сказал Х. Блехлигер во время онлайн-презентации.
Кроме того, ОЭСР рекомендует: для увеличения доходов самоуправлений им нужно передать налог на недвижимость за жилые объекты, разрешить устанавливать дополнительный тариф подоходного налога.
Старший советник Департамента финансовой политики Министерства финансов Ричардас Касперавичюс сказал, что он разочарован отчетом ОЭСР. Он подчеркнул, что действующие в Литве фискальные правила не строже, чем в странах, с которыми ОЭСР сравнивала Литву, — в Дании, Финляндии, Ирландии или Новой Зеландии. По его словам, если провести рекомендации для самоуправлений в жизнь, то это будет непродуктивно, они станут брать в долг под высокие годовые проценты, увеличат общие расходы самоуправлений, и это вообще будет означать более низкий уровень инвестиций.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ