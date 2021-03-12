У банков – рекордные объемы свободных денег

М. Юргилас утверждает, что цены на банковские услуги отличаются, поскольку не во всех Балтийских странах сходная экономическая ситуация, банки действуют не в одинаковых условиях, обладают разными информационными системами. По словам М. Юргиласа, корзина банковских услуг для населения стоит от 90 центов до 2 евро в месяц, самые дешевые планы для бизнеса составляют 4,5–12 евро, а самые дорогие – 18-35 евро в месяц.

Самоуправлениям рекомендуют брать кредиты

Между тем эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рекомендуют Литве улучшать способности самоуправлений инвестировать, чтобы общественные инвестиции приносили как можно больше выгоды экономике страны. Об этом информирует BNS.

Представляя рекомендации ОЭСР для Литвы, глава литовского подразделения организации Хансйерг Блехлигер сказал, что общественные инвестиции в стране все еще находятся на низком уровне.

«В ОЭСР инвестиции местной власти обычно составляют в среднем две трети инвестиций, а в Литве — 40%, так что намного меньше. Рост качественных инвестиций местного уровня способствовал бы общему росту экономики», — сказал Х. Блехлигер во время онлайн-презентации.

Кроме того, ОЭСР рекомендует: для увеличения доходов самоуправлений им нужно передать налог на недвижимость за жилые объекты, разрешить устанавливать дополнительный тариф подоходного налога.

Старший советник Департамента финансовой политики Министерства финансов Ричардас Касперавичюс сказал, что он разочарован отчетом ОЭСР. Он подчеркнул, что действующие в Литве фискальные правила не строже, чем в странах, с которыми ОЭСР сравнивала Литву, — в Дании, Финляндии, Ирландии или Новой Зеландии. По его словам, если провести рекомендации для самоуправлений в жизнь, то это будет непродуктивно, они станут брать в долг под высокие годовые проценты, увеличат общие расходы самоуправлений, и это вообще будет означать более низкий уровень инвестиций.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ