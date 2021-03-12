Ремонт дорог

За март Вильнюс обещает устранить 3000 ям на дорогах. Об этом сообщает Вильнюсское городское самоуправление.
К началу весны столичная компания Grinda уже выровняла около 700 аварийных ям, которые появились в холодное время года. Однако самые серьезные работы еще впереди. По словам директора компании Grinda Кястутиса Вайцекютиса, «улицы ремонтируют не только в теплое время года, но круглый год. Зимой просто работы организованы иначе».
Специалисты компании объясняют, что в нашей климатической зоне, где часто повторяются циклы замерзания и потепления, испорченное за зиму дорожное покрытие – обычное наследие зимы. Ямы образуются в два раза быстрее на участках улиц с интенсивным движением.
Согласно Стандарту содержания улиц, аварийная яма (от 5 см глубиной) должна быть приведена в порядок за 3 дня. Чтобы избежать несчастных случаев, улицы с интенсивным движением ремонтируются не за 3 дня, а за 3-4 часа.
Если вы заметите в столице глубокие аварийные ямы, компания Grinda просит сообщать об этом в круглосуточный информационный центр по короткому номеру 1355 или отметить ямы в приложении Waze. Кроме того, о проблеме можно оперативно сообщить при помощи мобильного приложения Tvarkau Vilnių.
Информация «ЛК», vilnius.lt