Ремонт дорог

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За март Вильнюс обещает устранить 3000 ям на дорогах. Об этом сообщает Вильнюсское городское самоуправление.

К началу весны столичная компания Grinda уже выровняла около 700 аварийных ям, которые появились в холодное время года. Однако самые серьезные работы еще впереди. По словам директора компании Grinda Кястутиса Вайцекютиса, «улицы ремонтируют не только в теплое время года, но круглый год. Зимой просто работы организованы иначе».

Специалисты компании объясняют, что в нашей климатической зоне, где часто повторяются циклы замерзания и потепления, испорченное за зиму дорожное покрытие – обычное наследие зимы. Ямы образуются в два раза быстрее на участках улиц с интенсивным движением.