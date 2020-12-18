Под санкции США попали десятки китайских компаний

Министерство торговли США включило в санкционный список более 60 китайских компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу, 18 декабря.

«Ограничения в отношении организаций — необходимая мера для того, чтобы удостовериться, что Китай посредством ведущей в стране SMIC не будет способен использовать технологии США с целью создания собственных технологий продвинутого уровня для поддержки дестабилизирующей военной деятельности», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Также отмечается, что в список включены компании, которые причастны к «нарушению прав человека», «поддерживают милитаризацию и незаконные морские притязания в Южно-Китайском море» или имеют отношение к «краже коммерческих тайн США».

Отмечается, что американским компаниям, которые планируют осуществлять поставки внесенным в него предприятиям, придется получать специальную лицензию.

Ранее США уже неоднократно вводили ограничения против китайских компаний. В мае 2020 года ограничения затронули телекоммуникационную компанию Huawei, а также 70 связанных с ней фирм.