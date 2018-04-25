Под вой сирен начались «Островецкие учения»

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Во вторник в Литве с завыванием сирен начались «Островецкие учения» по гражданской защите, предназначенные для того, чтобы научиться, как реагировать на возможный инцидент на Островецкой АЭС в Беларуси, расположенной недалеко от литовской границы.

Через Национальное радио и телевидение (LRT) жители услышали рекомендации, что следует делать в случае ядерной или радиологической катастрофы.

«В случае ядерной или радиологической аварийной ситуации как можно скорее войдите в ближайшее здание, окна и стены которого не повреждены. Закройте двери и окна, перекройте вентиляционные отверстия и дымоходы, самое безопасное место — в центре здания или подвала. Слушайте передаваемую по радио и телевидению информацию, рекомендации к действию», — сказала диктор.

В начале учений была нарушена работа сайта подготовки к аварийной ситуации lt72.lt, он не работал в течение десяти минут.

По словам пресс-секретаря Министерства внутренних дел Евы Дирмайте, такое случилось из-за потока посетителей.

«Всегда после срабатывания сирен, когда приходит первый поток, сайт падает на несколько минут. Спустя несколько минут он восстанавливается», — заверила она.

На этом сайте представляется ​​информация о том, как подготовиться к бедствию, как в этом случае себя вести, как получить необходимую информацию в чрезвычайной ситуации.

В солнечный осенний день вой сирен в торговом центре Panorama был слабым.

«Я не слышала и не получала никаких сообщений, не знаю, для чего вообще эти учения», — сказала BNS 34-летняя Лаура Паскявичюте.

Она сказала, что, вероятно, не знала бы, как себя вести в случае ядерного инцидента, но подчеркнула, что такие учения были бы и полезными, и необходимыми.

«На улице Шило есть один подвал, и я туда побежал бы», — сказал 50-летний социолог Альгирдас Сруога.

Он утверждал, что сирен не слышал, не получил сообщение по телефону, хотя прежде получал.

Между тем 27-летний программист Артём Климов сказал, что сообщение получил, но не слышал сирен.

«Я действительно не знаю, как себя вести. Учения необходимы для проверки систем, на телефон пришли ссылки, где можно найти информацию», — сказал он.

Олвига Климене, 32-летняя менеджер, сказала, что не слышала сирены, но получила сообщение.

«Я, вероятно, не знала бы, что делать, но учения необходимы, и это, вероятно, проблема людей, которые не видят, не интересуются», — сказала она.

Учения продлятся четыре дня

Министерство внутренних дел объявляет, что эта система оповещения населения обычно проверяется два раза в год, но в этом году она также является и частью учений на уровне государства.

Жители, которые правильно настроили свои телефоны, также получали сообщения от Департамента противопожарной защиты и спасения о проверке системы оповещения с призывами к жителям включить Литовское радио или телевидение.

В среду будет имитироваться эвакуация жителей — по 50 волонтёров будут эвакуированы из Швянчёнского района в Зарасайский район и из Вильнюсского района в муниципалитет Калвария.

На четверг запланировано проведение воздушной радиологической разведки, в этой операции будут задействованы два вертолёта и ожидается использовать наземную разведку.

В учениях примут участие около 300 должностных лиц, военнослужащие и госслужащие из шести муниципалитетов.

В ходе учений будут смотреть как учреждения страны готовы к реагированию и выполнению некоторых функций, какие были им предписаны обновленным Государственным планом защиты населения.

Поскольку сценарий учений не согласован с Вильнюсским городским самоуправлением, официальные лица столицы не будут участвовать, будут направлены только наблюдатели.

Правительство Литвы заявляет, что Островецкая электростанция строится недалеко от литовской границы без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. Беларусь отвергает такую ​​критику.