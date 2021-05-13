Поддержка политзаключённых влияет на режим — супруга судимого в Минске П. Северинеца

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Любая поддержка политических заключенных влияет на режим президента Беларуси Александра Лукашенко, заявила супруга судимого в Минске лидера белорусских христианских демократов Павла Северинеца Ольга Северинец.

«Самое важное из того, что нужно делать, – это говорить о политических заключенных. Павел также просит об этом через адвокатов, это имеет влияние на белорусские власти, они видят, что политические заключенные пользуются поддержкой», – заявила О. Северинец в четверг на удаленной пресс-конференции в сейме Литвы.

В среду в Минске начался судебный процесс над ее супругом за участие в массовых беспорядках летом прошлого года.

«Суд начался вчера, он был закрытым, не разрешили увидеться даже на несколько минут. Всех нас выгнали из зала суда, нас милиция отогнала на целый квартал от здания суда. Вероятно хотели показать, что мы не можем так просто прийти в суд и поддержать людей», – рассказала О. Северинец.

Она сказала, что обвинения ее супругу сфабрикованы, поскольку П. Северинец был арестован и заключен в СИЗО в июне прошлого года, еще до президентских выборов, которые состоялись в августе.

«Тогда, когда проходили эти массовые беспорядки, он уже был в изоляторе, он не мог в них участвовать. Это недоказуемо Сегодня Павлу грозят от трех до восьми лет за действия, которые он не совершал», – сказала О. Северинец.

По ее словам, должностные лица задержали одного из лидеров белорусской оппозиции, когда он собирал подписи за кандидата в президента.

«Сначала посадили на 15 суток, потом добавили еще 15 суток, и так его продержали в изоляторе целое лето. (…) Затем открыли криминальное дело, его обвиняют в участии в массовых беспорядках», – рассказала О. Северинец.

За все восемь месяцев ей не разрешили увидеться с мужем. Кроме того, его содержат не в обычной камере, а в карцере.

«Это малюсенькое помещение, два на три метра, там нет окон, там постоянно был включен свет, один малюсенький стул и нары, которые на день пристегиваются, на них даже нельзя поседеть. Все лето спал, подкладывая бутылку под голову вместо подушки. В душ отвели два раза, ни разу не выводили на прогулки, у него не было даже матраса и постели, спал на голых досках или на железных прутьях», – утверждает О. Северинец.

Участвовавший в удаленной пресс-конференции член Европарламента Майкл Галер отметил, что следил за делом П. Северинеца, и знает, что его судью зовут Ирина Ланчева.

„(…) Я точно передам ее фамилию брюссельским коллегам, чтобы она была включена в список санкций, когда будет принят судебный приговор. Очень важно, чтобы все, кто способствует таким процессам – судьи, прокуроры, следователи, руководство полиции – незамедлительно вносились в наш список санкций», – отметил европарламентарий.

Председатель Комитета по иностранным делам сейма Литвы Жигимантас Павилёнис также сказал, что это самое меньшее, что можно сделать для поддержания политических заключенных в Беларуси.

«Все, кто внес вклад в отсутствие правосудия, все они будут внесены в наши «черные списки». Это минимум того, что мы можем обещать. Все должны знать, что у преступлений нет границ, и на то, что происходит сейчас в Беларуси, будет ответ, хотя бы на наших территориях», – сказал он.

По данным члена сейма Литвы, в данный момент в Беларуси 370 политзаключенных, 30 тыс. человек были арестованы после августовских выборов.

Глава неправительственной организации Freedom House в Литве Витис Юрконис предложил обсудить санкции в отношении белорусских должностных лиц не только с руководителями Евросоюза, но и Украины, поскольку немая их часть белорусов путешествуют в Украину и через Украину.

«Я считаю, что солидарность украинцев должна быть очень важна, и если мы вместе инициируем эти санкции против тех людей, которые поддерживают террор, я думаю, что это будет еще более эффективным и еще более болезненным для режима», – сказал он.

В. Юрконис также обратил внимание на то, что режим А. Лукашенко пытается направить сигнал о том, что акции протеста и сопротивление закончились.

«Но на самом деле ничто не закончилось», – сказал он.

Глава Freedom House в Литве акцентировал, что власть в Беларуси по-прежнему стремиться остаться на занимаемых позициях за счет силы, запугиваний, государственного террора.

После состоявшихся 9 августа президентских выборов в Беларуси начались массовые акции протеста, поскольку победителем выборов был объявлен А. Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года. Против протестующих используется насилие, их массово задерживают, бросают в заключение.

Оппозиция и государства Западной демократии утверждают, что результаты выборов были фальсифицированы, а на них победила политический новичок Светлана Тихановская, сменившая в борьбе за президентский пост своего супруга, находящегося в заключении.