Подготовка к отопительному сезону

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Компания Вильнюсские тепловые сети, крупнейший поставщик систем централизованного теплоснабжения в Литве, завершила гидравлические испытания городских систем теплоснабжения (проверены почти 750 км трубопроводов, проходящих на территории Вильнюса) и объявила о готовности к началу отопительного сезона. Вильнюсские тепловые сети напоминают, что подготовка домовых систем отопления является обязанностью администраторов зданий. В настоящее время к запуску отопления готовы чуть больше половины зданий в столице.

По данным на начало октября, еще 1400 многоквартирных домов не готовы к началу отопительного сезона.

Информация «ЛК», vilnius.lt