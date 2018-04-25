Последствия коронавируса

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Более половины домашних хозяйств в Литве ощутили финансовые последствия весеннего карантина, свидетельствует опрос, проведенный по заказу Банка Литвы (БЛ, Центробанка).

По данным опроса, доходы 29% домашних хозяйств сократились, 6% утратили постоянный источник доходов, а треть за последнее полугодие потратили часть или даже все накопления, сообщает BNS.

По словам старшего экономиста Отдела макропруденциального анализа БЛ Виктории Грибаускайте, все больше людей испытывают неопределенность по поводу будущего.

«Выросло количество граждан, у которых нет определенности по поводу жизненных перспектив и, соответственно, меньше желания тратить, а это позволяет думать, что в ближайшее время домашние хозяйства будут более осторожно управлять своими личными финансами – будут внимательнее следить за изменениями доходов и осторожнее планировать расходы», – отметила в пресс-релизе В. Грибаускайте.

Основная часть домашних хозяйств (70%) оценивает свое положение как среднее или хорошее, однако их доля за год сократилась на 7 пунктов.

На 12 пунктов (до 57%) за год сократилась доля домашних хозяйств, которые могли делать сбережения.

Репрезентативный опрос БЛ был проведен в июле-августе, в нем приняли участие 1 тыс. респондентов.

Между тем, как показывает опрос, проведенный Литовским центром социальных исследований, если бы в настоящее время появилась прививка от коронавирусной инфекции, пройти вакцинацию согласились бы только 36 проц. респондентов.

Еще 36 проц. опрошенных не имеют четкой позиции относительно вакцинации от COVID-19, а 26 проц. не собираются прививаться.

Согласно опросу, мужчины более склонны согласиться на вакцинацию, чем женщины. Также к вакцинации более доверчиво относятся жители старшего возраста, хотя во всех возрастных группах из 10 респондентов 3-4 человека не знают, как бы себя повели.

Напомним, что премьер-министр Саулюс Сквярнялис ранее заявил, что вакцину против COVID-19 планируется закупить для 70 проц. популяции Литвы.

Информация «ЛК», BNS