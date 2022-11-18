Подготовка к зимней уборке улиц

Nuotrauka BNS/ Andrius Ufartas

Зима не обойдется без обработки дорог противогололедными реагентами. Заключив договор на поставку, ЗАО Grinda в этом зимнем сезоне будет посыпать улицы Вильнюса марокканской солью.

Компания, оценив имеющийся баланс соли за прошлый год, уже закупила дополнительно 4 тыс. тонн технической соли. Представитель компании Эгидиюс Степонавичюс сказал, что при необходимости техническая соль будет закупаться повторно, сообщает пресс-служба компании.