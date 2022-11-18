Подготовка к зимней уборке улиц

Зима не обойдется без обработки дорог противогололедными реагентами. Заключив договор на поставку, ЗАО Grinda в этом зимнем сезоне будет посыпать улицы Вильнюса марокканской солью.
Компания, оценив имеющийся баланс соли за прошлый год, уже закупила дополнительно 4 тыс. тонн технической соли. Представитель компании Эгидиюс Степонавичюс сказал, что при необходимости техническая соль будет закупаться повторно, сообщает пресс-служба компании.
Раньше техническая соль поставлялась из Беларуси. Минувшей зимой мэрия прекратила импорт соли оттуда – ее заменили египетской технической солью. Буквально за последний год цена на техническую соль увеличилась вдвое. Э. Степонавичюс добавил, что состав марокканской соли почти ничем не отличается от той, что ввозилась из других стран. Основным действующим веществом технической соли является хлорид натрия, который помогает эффективно растопить снег и лед.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt