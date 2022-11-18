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С ноября снижен допустимый размер компенсации людям, работающим на открытом воздухе, или тем, чья работа связана с поездками. Размер компенсации базового оклада уменьшится с 50 до 30 процентов, а с июня 2023 года эта компенсация будет полностью отменена.

«Компенсации не выгодны работникам, поскольку они не включаются при начислении других социальных гарантий: отпусков, больничных, пенсий по старости и других выплат. Мы надеемся, что изменения помогут обеспечить более высокие социальные гарантии и заработную плату работникам», — отметила представитель Министерства соцзащиты и труда Вита Балюкявичене.