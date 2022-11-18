Расплата за энергонезависимость

На минувшей неделе премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что разрабатывает новый механизм компенсаций. Ориентировочно с июля следующего года компенсации за газ и электроэнергию будут платить в зависимости от расхода, но еще, по ее словам, надо оценить обоснованность таких изменений. «С 1 января будет действовать такой же механизм, как и сейчас, будут компенсировать расходы клиентов общественных и частных поставок до установленного размера (1 Квт — 28 центов), то же самое и с газом. Но с 1 июля 2023 года не исключено, что могут быть перемены», – сказала премьер.

По ее словам, чтобы назначать компенсации в зависимости от расхода, сначала надо оценить дополнительные ресурсы, поставщики должны подготовить систему подсчета, а также оценить, даст ли такая дифференциация больше пользы и не приведет ли к дополнительным административным трудностям.

«Если мы ориентируемся на среднего потребителя, то среднее домашнее хозяйство использует около 160 кВт/ч в месяц, но надо понимать, что эти хозяйства очень разные, ведь есть домашние хозяйства, которые используют 160 кВт/ч в месяц и пользуются центральным отоплением, за которое государство назначает компенсации и компенсирует НДС, а есть люди, которые отапливают дома электричеством, там история с потреблением иная», – заметила И. Шимоните. «Трудно сказать, какое количество экономически обоснованно», – добавила она. Премьер подчеркнула, что сейчас на такие обсуждения нет времени, да и время неподходящее. «В целом ситуация на рынке электроэнергии и газа далека от стабильности», – отметила премьер.

Аккумуляторные парки — гарантия безопасности

Пока потребители опустошают собственные кошельки неподъемными расходами на электроэнергию, чиновники разрабатывают проекты в сфере энергетики, оплата за которые непомерной ношей вновь ляжет на тех же потребителей.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис говорит, что начало испытаний аккумуляторов электроэнергии мощностью 200 мегаватт (МВт) позволит Литве раньше, уже в 2024 году, отключиться от советской энергосистемы БРЭЛЛ (страны Балтии, Россия и Беларусь) и вместе с Латвией и Эстонией синхронизироваться с европейскими сетями. Но министр отметил, что эта дата вызывает сомнения у Латвии и Эстонии.

«Аккумуляторные парки гарантируют безопасность и стабильность энергоснабжения», — отметил министр. Компания Energy Cells, управляемая энергетической группой Epso-G, начала тестирование аккумуляторов. На трансформаторных подстанциях в Вильнюсе, Шяуляйском, Алитусском и Утянском районах создаются четыре аккумуляторных парка, сообщает Epso-G.

Планируется, что батареи будут готовы к оказанию услуги моментального резерва в конце текущего года.

Аккумуляторы будут устанавливать и обслуживать немецкая компания Siemens Energy и Fluence, немецкое подразделение американской группы Fluence Energy. Общая стоимость проекта составляет 109 млн евро. В апреле Европейский союз выделил на проект 87,6 млн евро.

Ускоренной синхронизации противится Эстония

Больше всего против более быстрой, чем планировалось, синхронизации электросетей стран Балтии с Западной Европой выступает Эстония, заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Министр подтвердил журналистам на минувшей неделе информацию о том, что Эстония больше всего против завершения проекта синхронизации в начале 2024 года, а не в конце 2025 года.

Д. Крейвис сказал, что не знает, почему Эстония выступает против скорейшей реализации проекта: «Не могу объяснить почему, но технических причин нет». Эстонская Elering отмечает необходимость уточнить возможные риски и условия внедрения более быстрой синхронизации.

«Ускоренная синхронизация — это вариант, который обсуждался между странами-участницами, с Еврокомиссией и внутри самих стран. Ничего еще не решено, поэтому необходимы дальнейший анализ и обсуждения, чтобы выяснить, каковы риски и какие условия возникнут в результате переноса срока», — отметила Elering в комментарии BNS. «В настоящее время мы рассматриваем вариант, при котором все приготовления к синхронизации были бы завершены к концу 2025 года», — говорится в комментарии.

До сих пор Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии регулируется централизованно в России.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ