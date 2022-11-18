Инвентаризация структур коллективной защиты

Министерство внутренних дел, отвечающее за гражданскую оборону, призывает муниципалитеты улучшить маркировку сооружений, пригодных для укрытия в случае воздушной тревоги. Количество таких убежищ в Литве составляет 1 914, но только 769 обозначены должным образом, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Литвы.
Департамент пожарно-спасательной службы подготовил руководство по выбору и обозначению убежищ, а муниципалитеты оценили, какие сооружения подходят для этих целей. В начале этого года также проведена инвентаризация сооружений коллективной защиты (литовская аббревиатура KAS).
В стране насчитывается 1806 сооружений коллективной защиты, из которых 759 могут быть использованы в качестве убежищ. Такие сооружения обозначаются двумя специальными знаками — KAS и Priedanga (укрытие).
По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, укрепление гражданской обороны остается одним из главных приоритетов Министерства внутренних дел.
«Хотя в настоящее время непосредственной опасности нет, мы должны быть готовы к любым возможным угрозам. Выбор и маркировка укрытий является обязанностью муниципалитетов. Мы должны работать вместе, чтобы население страны чувствовало себя более информированным и защищенным», — сказала министр.
Каждое самоуправление должно заботиться о защите проживающих и находящихся там людей и должно подготовить для этих целей коллективные сооружения.
В повседневной жизни эти сооружения используются для удовлетворения широкого круга общественных потребностей, а в чрезвычайных ситуациях они могут быть приспособлены для защиты большого количества людей от угрожающих жизни или здоровью событий.
Школы, гимназии, культурные и спортивные центры являются наиболее распространенными примерами таких сооружений. Во время чрезвычайной ситуации размещенное там население будет обеспечено основными услугами и предметами, такими как продовольствие, вода, одежда, психологическая, медицинская и другая помощь.
Убежище предназначено для краткосрочного (до нескольких часов) укрытия от непосредственной опасности воздушных ударов или угрозы обстрела в случае военной агрессии. Если прозвучал сигнал гражданской обороны «Воздушная тревога», населению рекомендуется как можно скорее найти ближайшее убежище, обозначенное специальным знаком.
Укрытием могут служить жилые многоквартирные дома, общественные, досуговые, развлекательные и другие здания, а также подземные автостоянки, гаражи, подвалы, технологические, транспортные и пешеходные тоннели, санитарно-бытовые помещения предприятий, спортивные учреждения, склады негорючих материалов и другие сооружения.
Министерство внутренних дел разработало Концепцию укрепления гражданской обороны, целью которой является улучшение взаимодействия между учреждениями и службами гражданской обороны и укрепление потенциала для действий в кризисных, чрезвычайных и военных ситуациях, надлежащая подготовка к оповещению и эвакуации населения, а также просвещение населения по вопросам гражданской обороны.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ