Инвентаризация структур коллективной защиты

В стране насчитывается 1806 сооружений коллективной защиты, из которых 759 могут быть использованы в качестве убежищ. Такие сооружения обозначаются двумя специальными знаками — KAS и Priedanga (укрытие).

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, укрепление гражданской обороны остается одним из главных приоритетов Министерства внутренних дел.

«Хотя в настоящее время непосредственной опасности нет, мы должны быть готовы к любым возможным угрозам. Выбор и маркировка укрытий является обязанностью муниципалитетов. Мы должны работать вместе, чтобы население страны чувствовало себя более информированным и защищенным», — сказала министр.

Каждое самоуправление должно заботиться о защите проживающих и находящихся там людей и должно подготовить для этих целей коллективные сооружения.

В повседневной жизни эти сооружения используются для удовлетворения широкого круга общественных потребностей, а в чрезвычайных ситуациях они могут быть приспособлены для защиты большого количества людей от угрожающих жизни или здоровью событий.

Школы, гимназии, культурные и спортивные центры являются наиболее распространенными примерами таких сооружений. Во время чрезвычайной ситуации размещенное там население будет обеспечено основными услугами и предметами, такими как продовольствие, вода, одежда, психологическая, медицинская и другая помощь.

Убежище предназначено для краткосрочного (до нескольких часов) укрытия от непосредственной опасности воздушных ударов или угрозы обстрела в случае военной агрессии. Если прозвучал сигнал гражданской обороны «Воздушная тревога», населению рекомендуется как можно скорее найти ближайшее убежище, обозначенное специальным знаком.

Укрытием могут служить жилые многоквартирные дома, общественные, досуговые, развлекательные и другие здания, а также подземные автостоянки, гаражи, подвалы, технологические, транспортные и пешеходные тоннели, санитарно-бытовые помещения предприятий, спортивные учреждения, склады негорючих материалов и другие сооружения.

Министерство внутренних дел разработало Концепцию укрепления гражданской обороны, целью которой является улучшение взаимодействия между учреждениями и службами гражданской обороны и укрепление потенциала для действий в кризисных, чрезвычайных и военных ситуациях, надлежащая подготовка к оповещению и эвакуации населения, а также просвещение населения по вопросам гражданской обороны.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ