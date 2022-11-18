Оппозиция сообщает, что собрала подписи за интерпелляцию Ландсбергису

Согласно Уставу Сейма, интерпелляция министру может быть инициирована не менее чем одной пятой депутатов, то есть не менее чем 29 парламентариями. После получения интерпелляции член правительства должен дать письменный ответ на вопросы в течение двух недель.

В тексте запроса министра просят объяснить перипетии калининградского транзита подсанкционных российских товаров, обстоятельства открытия тайваньского представительства в Вильнюсе, задаются вопросы о дипломатическом корпусе.

Ландсбергиса спрашивают, почему новость о санкциях в отношении калининградского грузового транзита первыми опубликовали и «заняли информационное поле российские пропагандисты», а не Литва, может ли он обеспечить, чтобы регламентирование санкций в отношении калининградского транзита не трактовалось избирательно, в чем разница между первоначальными и более поздними указаниями директив Европейской комиссии (ЕК) и т. д.

Оппозиция заявила о своих планах интерпелляции Ландсбергису еще летом, когда возник скандал с транзитом российских товаров в Калининград.

17 июня, после вступления в силу санкций Евросоюза, Литва приостановила транзит части российских товаров в Калининград. Россия была рассержена этим и обвинила Литву в блокаде, ЕК представила новые правила, позволяющие России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через Литву для нужд этого эксклава.

Оппозиция также спрашивает, почему была представлена ​​кандидатура тогдашнего вице- министра Арнолдаса Пранцкявичюса в качестве представителя Литвы в ЕС, указывая, что у него нет статуса карьерного дипломата.

«Почему такие же высокие стандарты деполитизации, какие вы декларируете, не распространяются на членов вашей политической команды?» — говорится в тексте запроса.

Инициаторы интерпелляции просят объяснить назначение Аурелиюса Зикаса послом в Японии, назначение бывшего советника премьер-министра Ингриды Шимоните Паулюса Лукаускаса главой представительства на Тайване, а также обстоятельства открытия тайваньского представительства в Вильнюсе, углубившего кризис в отношениях с Китаем.

При рассмотрении интерпелляции в Сейме образуется специальная комиссия, которая предлагает утвердить или не утвердить ответы. В случае признания ответа министра неудовлетворительным и выражения ему недоверия такой проект постановления Сейма должен быть принят в результате тайного голосования голосами более чем половины членов Сейма — не менее 71 парламентария.

Оппозиция инициировала несколько интерпелляций членам этого кабинета министров, но все они провалились. Процедура интерпелляции Ландсбергису будет четвертой.

В сентябре оппозиция Сейма не смогла отправить в отставку министра энергетики Дайнюса Крейвиса из-за повышения цен на энергоносители. В конце 2021 года министр здравоохранения Арунас Дулькис получил запрос относительно выбранной Литвой стратегии борьбы с пандемией COVID-19, в июне этого года из-за проблем в сельском хозяйстве — министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас. Оба министра также сохранили свои должности.

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