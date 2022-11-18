Рекорды осени

По данным специалистов, суббота, 12 ноября, была теплой во всех странах Северной Европы. В Эстонии, Швеции и Латвии воздух прогрелся до 15–16 градусов. Причина такого тепла – поток воздуха с запада и юго-запада, который принес влажную и теплую субтропическую погоду со стороны Атлантического океана в наш регион.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, самая высокая температура в ноябре — 18,5 градуса — была в 1968 году в Кибартай.

Климатологи прогнозируют, что теплее обычного будет и начало декабря. Пока тенденции те же, что и в ноябре – температура будет несколько выше обычной.

Однако теплая осень вредна не только людям, но и природе: косули, ежи, барсуки, зайцы, пресмыкающиеся и земноводные еще не готовы к зиме. Тем, кто впадает в спячку, приходится тратить накопившуюся энергию и запасы. И животным, и растениям надо готовиться к зиме, такая поздняя активность им во вред, они растратят энергию, которая нужна зимой, говорят натуралисты.

Между тем в ближайшие дни в Литву придет холодная масса воздуха, которая может принести и снег. Первая половина этой недели по-прежнему была характерна для середины ноября, зато вторая половина будет напоминать начало зимы. Даже днем ​​температура не поднимается выше 0 °C. Первые снежинки мы, вероятно, увидим 16-17 ноября.

Фото BNS/Юлюса Калинскаса