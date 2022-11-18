Рекорды осени

Кажется, осень в этом году идеальная. Теплым в этом году был не только октябрь, но и ноябрь радует жителей Литвы необычно теплой погодой. Последний месяц календарной осени удивляет и температурными рекордами. Так, 12 ноября в Литве была установлена самая высокая температура в этот день.
Как сообщила Гидрометеорологическая служба Литвы, в Мажейкяй в минувшую субботу воздух прогрелся до 13,9 градуса. Прежний рекорд этого дня был установлен 45 лет назад – 12 ноября 1977 года, когда в Кибартай было 13,7 градуса тепла.
По данным специалистов, суббота, 12 ноября, была теплой во всех странах Северной Европы. В Эстонии, Швеции и Латвии воздух прогрелся до 15–16 градусов. Причина такого тепла – поток воздуха с запада и юго-запада, который принес влажную и теплую субтропическую погоду со стороны Атлантического океана в наш регион.
По данным Литовской гидрометеорологической службы, самая высокая температура в ноябре — 18,5 градуса — была в 1968 году в Кибартай.
Климатологи прогнозируют, что теплее обычного будет и начало декабря. Пока тенденции те же, что и в ноябре – температура будет несколько выше обычной.
Однако теплая осень вредна не только людям, но и природе: косули, ежи, барсуки, зайцы, пресмыкающиеся и земноводные еще не готовы к зиме. Тем, кто впадает в спячку, приходится тратить накопившуюся энергию и запасы. И животным, и растениям надо готовиться к зиме, такая поздняя активность им во вред, они растратят энергию, которая нужна зимой, говорят натуралисты.
Между тем в ближайшие дни в Литву придет холодная масса воздуха, которая может принести и снег. Первая половина этой недели по-прежнему была характерна для середины ноября, зато вторая половина будет напоминать начало зимы. Даже днем температура не поднимается выше 0 °C. Первые снежинки мы, вероятно, увидим 16-17 ноября.
Фото BNS/Юлюса Калинскаса