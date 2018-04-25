Подозрения Grigeo в связи с загрязнениями будут предъявлены на следующей неделе

Подозрения в рамках расследования загрязнения окружающей среды предприятию Grigeo Klaipeda будут предъявлены на следующей неделе, «подозрений будет не одно, и не два», заявила прокурор портового города Гина Скерсинските.
«Подозрения будут предъявлены на следующей неделе, я полагаю, что (подозрений – BNS) будет не одно, и не два», – заявила в пятницу Г. Скерсинските, посетившая вместе с местными журналистами место происшествия. Ее визит транслировал портал Atvira Klaipeda.
В ответ на вопрос о том, будут ли предъявлены подозрения руководству предприятия, и не будет ли так, что виновными останутся лишь работники, открывавшие клапаны, прокурор сказала, что «всякое может быть, если оператор осознавал, что он сделал, он может стать подозреваемым».
Прокурор подтвердила, что считает, что сбросы неочищенных промышленных стоков осуществлялись с ведома руководства, это делалось каждую ночь.
«Открывались заслонки, и они открывались преднамеренно, чтобы сбрасывать стоки. Мы считаем, что каждую ночь. Задачей досудебного расследования является выяснить, (в течение какого периода времени сбрасывались стоки – BNS), но мы полагаем, что они открывались каждую ночь», – сказала прокурор.
Она также отметила, что пока не знает, сбрасывались ли стоки через аварийную трубу, или через другую. Сами заслонки, которые открывались, по утверждению прокурора, оборудованы в насосной станции предприятия.
Во вторник клайпедские прокуроры начали расследование деятельности Grigeo Klaipeda. Правоохрана подозревает, что предприятие могло сбрасывать неочищенные промышленные стоки в Куршский залив через окружную трубу, ущерб природе может достигать «десятки миллионов евро».
Президент и главный акционер группы предприятий по производству древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo Гинтаутас Пангонис сказал, что неочищенные должным образом стоки попадали в Куршский залив через аварийную трубу.
Он утверждает, что некоторые стоки попадали в Куршсий залив у Думпяй после механической очистки, но без биологического очищения. Г. Пангонис утверждает, что сейчас не знает, сколько стоков попало в залив.
Компания обещала возместить нанесенный ущерб.
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