Подозрения Grigeo в связи с загрязнениями будут предъявлены на следующей неделе

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Подозрения в рамках расследования загрязнения окружающей среды предприятию Grigeo Klaipeda будут предъявлены на следующей неделе, «подозрений будет не одно, и не два», заявила прокурор портового города Гина Скерсинските.

«Подозрения будут предъявлены на следующей неделе, я полагаю, что (подозрений – BNS) будет не одно, и не два», – заявила в пятницу Г. Скерсинските, посетившая вместе с местными журналистами место происшествия. Ее визит транслировал портал Atvira Klaipeda.

В ответ на вопрос о том, будут ли предъявлены подозрения руководству предприятия, и не будет ли так, что виновными останутся лишь работники, открывавшие клапаны, прокурор сказала, что «всякое может быть, если оператор осознавал, что он сделал, он может стать подозреваемым».

Прокурор подтвердила, что считает, что сбросы неочищенных промышленных стоков осуществлялись с ведома руководства, это делалось каждую ночь.