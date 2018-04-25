Подтверждено 735 новых случаев коронавируса, семь смертей

За прошедшие сутки в Литве было установлено 735 случаев коронавируса, скончались еще семь человек, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.
Это наибольшее количество смертей за сутки с начала пандемии.
По иным причинам умерли два зараженных человека.
В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 13 тыс. 823 человека, продолжают болеть 8918, выздоровели 4691.
В целом от COVID-19 в Литве скончались 157 человека, по иным причинам умерли 57 зараженных коронавирусом.
В изоляции сейчас находятся 29 тыс. 636 человек.
С 1 июня в Литве зарегистрировано 396 привозных случая.
За минувшие сутки было взято 12 тыс. 736 проб по подозрениям на коронавирус. В целом в Литве выполнено 1 млн. 10 тыс. 596 тестов.
Информация ЛК по сообщению BNS