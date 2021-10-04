Подтверждены два редких побочных эффекта после использования вакцин Janssen и Vaxzevria

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Комитет по оценке фармакологических рисков (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств проинформировал о выявлении двух новых редких побочных эффектов при использовании вакцины от Covid-19 Janssen — это венозная тромбоэмболия и иммунная тромбоцитопения. При использовании препарата Vaxzevria (AstraZeneca) выявлены случаи только иммунной тромбоцитопении, сообщает Rus.Lsm.lv.

Перед вакцинацией пациентов вышеназванными препаратами медработники должны оценить пригодность этих вакцин для людей с возможным риска появления побочных эффектов. Если у человека в анамнезе была иммунная тромбоцитопения, врач должен оценить риски, после вакцинации рекомендуется мониторинг уровня тромбоцитов.

Всем, кто получил эти вакцины в последний месяц, рекомендуется обратить внимание и немедленно обратиться за медицинской помощью, если привитые испытывают одышку, боль в груди, боль в ногах, отек ног, постоянную боль в животе, спонтанное кровотечение или незначительное подкожное кровотечение. При своевременной диагностике оба этих заболевания эффективно поддаются лечению.

По данным Национальной службы здравоохранения, более 132 000 человек в Латвии получили вакцину Janssen, а вакцина Vaxzevria применена 272 000 раз. Наиболее частые побочные эффекты от вакцины проходят в течение нескольких дней после вакцинации.