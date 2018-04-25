Подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции, всего — 13

Министерство здравоохранения в воскресенье сообщило, что в Литве подтверждены двенадцатая и тринадцатая смерть от коронавируса.
Один человек лечился в Шауляйской республиканской больнице и принадлежал группе риска.
Другой человек лечился в Вильнюсской клинике Сантарос и тоже принадлежал группе риска.
Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига выражает соболезнование родным и близким.
В субботу также сообщалось, что умерла бывший врач, которая лечилась в Каунасской клинической больнице и другой пациент, который лечился в Клайпедской университетской больнице. Оба пациента входили в группу риска.
Жителям Литвы во время карантина настоятельно советуют избегать скоплений людей, по возможности работать из дома, в общении держать дистанцию друг от друга, уделять особое внимание гигиене рук, дезинфекции поверхностей.
Если вы чувствуете симптомы заболевания, нужно обратиться за помощью к врачу по телефону, а не ехать в медицинские учреждения самостоятельно.
В Литве до воскресенья было установлено 811 случай заболевания коронавирусом.
В стране от коронавируса умерли тринадцать человек, выздоровели семь.
Информация ЛК по сообщению BNS
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