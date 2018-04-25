Погода в Европе: шторм и наводнения, лесной пожар и жара

В Австрии порывы ветра достигали 150 км/ч, в Швейцарии — 171 км/ч. Повалено много деревьев, повреждены здания и автомобили. Зафиксированы инциденты на дорогах — некоторые машины были опрокинуты ветром. Произошли задержки в движении поездов. Кроме того, тысячи домов остались без электроснабжения, сообщает Stormnews.

В Германии стихия затронула южную половину страны. Поднялся уровень рек в федеральных землях Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия и Бавария. Некоторые населенные пункты оказались подтоплены. Возникли проблемы с автомобильным и железнодорожным движением.

В среду уровень воды в районе Кельна превысил отметку в 6,5 метра. Движение кораблей по реке прекращается здесь при уровне в 8,3 метра. Прогулочные дорожки вдоль реки в районе Старого города в Кельне начинает затапливать, если Рейн поднимается выше 8,1 метра. Мобильные системы для защиты жилых кварталов от наводнений здесь рассчитаны на уровень до 11,9 метра, то есть каких-либо катастрофических последствий это наводнение принести не должно, отмечает Deutsche Welle.

А в Испании жители наслаждались внезапно наступившим летом. 4 февраля в аэропорту Валенсии был зафиксирован новый февральский рекорд температуры воздуха — нагрелось до 29,6°C. Предыдущий максимум составлял 29,4°C и состоялся 28 февраля 1990 года, сообщает Stormnews со ссылкой на Las Provincias.

Жарко было и в других районов этого автономного сообщества: 28,9°C в Хавее, 28,6°C в Аликанте, 27,4°C в Валенсии и Оливе, 27,3°C в Мирамаре, 26,6°C в Бетере, 26,1°C в Хативе и 26,0°C в Лирии.

Но летняя погода продержалась в регионе недолго. Уже 5 февраля температура воздуха в Валенсии вернется к привычным для этого времени года значениям. Похолодание в некоторых районах будет сопровождаться ливнями и порывами ветра до 80 км/ч.