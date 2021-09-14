Пограничники и армия не зафиксировали связанных с учениями «Запад» инцидентов

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Пограничная служба и армия Литвы не зафиксировали инцидентов, связанных с проводимыми Беларусью и Россией учениями «Запад-2021», особого движение на приграничных территориях не отмечалось.

«Исключительных тенденция, которые следует связывать с «Западом», пограничники не фиксировали. Инцидентов, которые следует связывать с учениями, тоже пока не было», – сказал BNS представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

В ответе для BNS Вооруженные силы (ВС) Литвы указывают, что «пока инцидентов в воздушном пространстве Литвы, а также ее территориальном море и в исключительной экономической зоне в Балтийском море зафиксировано не было».