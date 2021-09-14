Пограничники и армия не зафиксировали связанных с учениями «Запад» инцидентов

Пограничная служба и армия Литвы не зафиксировали инцидентов, связанных с проводимыми Беларусью и Россией учениями «Запад-2021», особого движение на приграничных территориях не отмечалось.
«Исключительных тенденция, которые следует связывать с «Западом», пограничники не фиксировали. Инцидентов, которые следует связывать с учениями, тоже пока не было», – сказал BNS представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.
В ответе для BNS Вооруженные силы (ВС) Литвы указывают, что «пока инцидентов в воздушном пространстве Литвы, а также ее территориальном море и в исключительной экономической зоне в Балтийском море зафиксировано не было».
ВС наблюдают за воздушным пространством Литвы и ее территориальным морем, а также за исключительной экономической зоной в Балтийском море.
Военнослужащие России и Беларуси в пятницу начали практические действия совместных военных учений «Запад-2021».
По данным оборонного ведомства России, активная фаза недельных учений будет проходить на девяти полигонах России и пяти полигонах Беларуси.
Западный военный округ указывает, что в общей сложности в учениях будет задействовано примерно 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц военной техники.
На территории Беларуси, как сообщают ведомства Минска, в учениях будет задействовано около 13 тыс. военнослужащих, примерно 2,5 тыс. их — из России.