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TOP,Новости,Приграничье

Пограничники Литвы подписали договор о системе наблюдения на границе с Беларусью

Nuotrauka pasienis.lt

Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) за 7 млн 185 тыс. евро оборудует систему наблюдения на участке границы с Беларусью протяженностью в 111 километров.  

Договор в пятницу был подписан финансовым директором победившей на конкурсе компании Fima в Литве и Латвии Урте Каселите, и заместителем главы СОГГЛ Видасом Мачайтисом.

Основная часть системы будет установлена на так называемой Девинишской петле, которая со всех сторон окружена белорусской территорией. Работы панируется завершить к декабрю следующего года. 

После внедрения системы пограничники получат возможность постоянного наблюдения и фиксирования объектов, приближающихся к границе или пересекающих ее, видеоматериалы будут передаваться в стационарный центр управления. 

Компания, которая установит систему, также обучит и подготовит среди пограничников ее операторов и специалистов. 

На данный момент с помощью современного оборудования пограничники наблюдают почти за 56% внешней границы Евросоюза, за которую отвечает Литва. Сюда входит все морская граница протяженностью 119 километров, более 82% вешней границы с Россией и 37,5% границы с Беларусью. 

В целом Литва отвечает почти за 1.1 тыс. километров внешней границы ЕС. 

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