А. Вярига не исключает всеобщий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

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Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Вярига говорит, что не исключает возможность введения всеобщего карантина, так как ситуация с коронавирусом ухудшается.

«Я бы не стал исключать возможность объявления и национального карантина», — сказал в пятницу А. Вярига.

«Все меньше и меньше самоуправлений остается в «желтой» или «зеленой» зонах, но соответствующее решение должно принять правительство», — сказал он.

Министр отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается и, без сомнения, Литва будет в списке «красных» стран по своим показателям распространения вируса».

Раньше А. Вярига говорил, что не видит необходимости вводить всеобщий карантин.

Сейчас карантин объявлен в 21 самоуправлении Литвы, в том числе — в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде. В Литве 60 самоуправлений.

Из-за угрозы распространения коронавируса карантин в Литве был объявлен в середине марта и действовал до середины июня.