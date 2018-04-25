Новозеландцы на референдуме проголосовали за эвтаназию, но против легализации марихуаны

Фото pixabay.com

Граждане Новой Зеландии проголосовали за законную эвтаназию и против легализации марихуаны в ходе референдума, состоявшегося 17 октября. Об этом свидетельствуют предварительные результаты плебисцита, обнародованные избирательной комиссией страны в пятницу, передает ТАСС.

Согласно данным избиркома, на вопрос «Поддерживаете ли вы вступление в силу закона о выборе конца жизни [легализации эвтаназии] 2019 года?» 65,2% избирателей ответили положительно и 33,8% — отрицательно. Бюллетени заполнили 2,4 млн человек.

Второй вопрос плебисцита касался легализации марихуаны в Новой Зеландии. Вступление в силу «Законопроекта о легализации и контроле каннабиса» поддержали 46,1% избирателей. Против проголосовали 53,1%.

Официальные результаты плебисцита будут озвучены комиссией 6 ноября вместе с результатами всеобщих парламентских выборов, также состоявшихся 17 октября. Ожидается, что до этого времени будут подсчитаны и учтены еще порядка 480 тыс. голосов.

Сообщается, что на вступление в силу закона «О выборе конца жизни (эвтаназии)» потребуется около 12 месяцев, лишь после истечения этого срока пациенты смогут обращаться в клиники и больницы с соответствующим запросом.