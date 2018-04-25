Г. Науседа призывает в длинные выходные воздержаться от встреч с родственниками

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Литовский президент Гитанас Науседа призвал жителей Литвы во время длинных выходных, приуроченных к с Дню поминовения усопших и Дню всех святых, воздержаться от массовых встреч с родственниками, чтобы замедлить распространение коронавируса.

«Прошу вас тщательно соблюдать все требования безопасности. Мойте руки, соблюдайте дистанцию два метра, в общественных местах носите маски, поддерживайте социальную связь дистанционно. Оставайтесь дома, если почувстуете хотя бы один симптом простуды. В эти выходные воздержитесь от массовых встреч с родственниками», — написал президент в фейсбуке.

Г. Науседа обратил внимание на то, что из-за стремительного роста заболеваемости ковидом ситуация становится критической, каждый человек может стать носителем вируса и поставить под угрозу смерти самых близких людей.

«Каждый из нас может содействовать тому, чтобы в больницах не возникло нехватки мест для тяжелых больных. Мы все еще можем постараться встретить Рождество и Новый год на спаде второй волны пандемии. Давайте воспользуемся этой возможностью!» — сказал президент.