Пограничники задержали трех украинцев по подозрению в доставке мигрантов в Западную Европу

Nuotrauka BFL/ Žygimantas Gedvila

Литовские пограничники задержали трех украинцев по подозрению в организации и осуществлении незаконной переправки семьи иракцев в Западную Европу.

Как сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), пограничники задержали этих людей близ деревни Жёгайчяй Калварийского самоуправления. Дорога от этой деревни ведет в Польшу.

Украинцев задержали, когда они переправляли трех иракцев – семейную пару и ребенка.

За это грозит штраф или арест, или лишение свободы на срок до шести лет.

В этом году пограничники начали 55 досудебных расследований о незаконной переправке людей через госграницу, задержан 81 человек.