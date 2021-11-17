В Амстердаме вновь обсуждают запрет марихуаны для туристов

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Как сообщает АТОР, власти Амстердама, столицы Нидерландов, вновь вернулись к обсуждению вопроса о запрете марихуаны для туристов.

Мэр Амстердама Флемке Халсема снова выступила с предложением ввести запрет на посещение туристами кафе, в которых продают марихуану в различных видах. Всего в нидерландской столице работают 166 таких заведений.

Эта идея уже обсуждалась в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса решение вопроса отложили. Противники инициативы полагают, что в случае введения запрета для туристов на посещение заведений с марихуаной в меню турпоток в город сократится минимум на треть.