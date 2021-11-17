«Ночь была неспокойной»: мигранты опять пытались прорваться в Польшу

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Минувшей ночью небольшие группы мигрантов в очередной раз пытались незаконно проникнуть с территории Беларуси в Польшу на нескольких участках. Об этом рассказал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Polskie radio.

«Ночь была неспокойной. Напряженность, конечно, меньше, чем была в Кузнице (пограничный пункт — ред.), но методы атаки на польскую границу такие же. На Кузнице сконцентрировано внимание общественности. В то же время небольшие группы мигрантов пытались ночью прорваться через польскую границу на других участках», — сказал он.

Блащак ситуацию назвал тяжелой и отметил, что некоторые мигранты проявляют «высокую агрессивность».

Министр подчеркнул, что Польша находится в безопасности.

«За границей следят польские службы, пограничники, полиция и Войско Польское, это смелые люди, которые прекрасно выполняют свои обязанности, мы должны быть им благодарны», — отметил он.

В тоже время, по мнению Блащака, ситуация на границе быстро не разрешится.

«Мы должны приготовиться к месяцам, надеюсь, не годам», — отметил он.

Как информировала полиция Подляского воеводства, в районе Кузницы, где во вторник, 16 ноября, был массовый штурм границы, ночь прошла спокойно.

«Часть мигрантов на белорусской стороне вернулась в прежний лагерь, часть кочует у погранперехода с белорусской стороны», — сообщил пресс-секретарь Томаш Крупа.

Напомним, накануне Польша применила водометы против мигрантов, пытавшихся прорваться через границу.

Добавим, что семь польских полицейских пострадали во время атаки мигрантов. Травмы были полученных от брошенных мигрантами предметов.