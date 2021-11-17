Кабмин Литвы решит о «паспорте возможностей» для детей с 12 лет, о сроке его действия

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В среду правительство Литвы планирует решить вопрос о «паспорте возможностей» для детей с 12 лет, а также ограничить срок действия паспорта до семи месяцев.

«Будет уточняться правительственное постановление о том, чтобы паспорт возможностей, я хочу подчеркнуть только для развлечений, а не для неформального обучения, и тем более не для лечения, применялся для лиц с 12 лет, а не с 16 лет, как сейчас», – заявила во вторник в сейме премьер Ингрида Шимоните.

Через семь месяцев действие «паспорта возможностей» будет продлеваться после бустерной дозы вакцины или, если у человека есть достаточно антител. Такие изменения вступят в силу с 28 декабря.

Также с 1 декабря «паспорт возможностей» не будет выдаваться после сдачи быстрого антигенного теста. Люди, не привитые или не переболевшие COVID-19 и желающие получить документ, должны будут проходить ПЦР-тест. Кроме того, результат отрицательного теста будет действовать уже не 48, а 72 часа.

«Паспорт возможностей» предоставляется лицам, привитым от COVID-19, переболевшим этой болезнью или прошедшим тест. В данный момент этот документ выдается лицам с 16 лет.

Граждане, у которых нет такого документа не могут посещать крупные торговые центры, места общественного питания, развлечений, салоны красоты.

На этой неделе у правительства и администрации президента несколько десятков матерей и их сторонников протестовали против «паспорта возможностей» для детей.

Министерство образования подчеркивает, что предложение ввести этот документ для детей с 12 лет не связано с организацией неформального воспитания.