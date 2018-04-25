Погранконтроль в аэропортах и морских портах продлен до середины сентября

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Кабмин Литвы в среду продлил действие пограничного контроля в аэропортах и морских портах до 14 сентября.

«Это максимальный срок в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом», — сказала на заседании правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.

МВД предложило продлить действие погранконтроля из-за ситуации с коронавирусом в мире.

Проверка пассажиров будет продолжаться в международных аэропортах и Клайпедском морском порту.

Страны Балтии открыли границы друг для друга в середине мая, однако Литва не проверят документы на границе с Латвией с начала июня.

Сухопутная граница с Польшей открыта с середины июня.

Однако для приезжающих из Польши сейчас обязательна двухнедельная изоляция.