Погранконтроль в аэропортах и морских портах продлен до середины сентября

Кабмин Литвы в среду продлил действие пограничного контроля в аэропортах и морских портах до 14 сентября.
«Это максимальный срок в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом», — сказала на заседании правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.
МВД предложило продлить действие погранконтроля из-за ситуации с коронавирусом в мире.
Проверка пассажиров будет продолжаться в международных аэропортах и Клайпедском морском порту.
Страны Балтии открыли границы друг для друга в середине мая, однако Литва не проверят документы на границе с Латвией с начала июня.
Сухопутная граница с Польшей открыта с середины июня.
Однако для приезжающих из Польши сейчас обязательна двухнедельная изоляция.