ВОЗ призвала молодежь к активному участию в борьбе с пандемией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на активное участие молодежи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает ТАСС.

«Мы нуждаемся в молодом поколении, которое хочет действовать во имя лучшего будущего», — заявил Майкл Райан, подчеркнув, что речь идет в том числе о борьбе с пандемией. «Нужно действовать, чтобы добиться победы над вирусом. И хотя на молодых людей этот вирус, возможно, оказывает наименьшее воздействие, они участвуют в передаче (инфекции)», — напомнил директор программы ВОЗ. По его словам, необходимо, чтобы именно молодежь проявляла ответственность в нынешней ситуации.

Майкл Райан отметил, что ему понятно, сколь трудно поставить жизнь на паузу. Вместе с тем он выразил надежду, что молодежь проявит ту же энергию и активность в борьбе с пандемией, как и в других сферах жизни. Эксперт сказал, что рассчитывает на лидерские качества молодежи в решении этой задачи. «Это — ваше будущее, ваша планета и ваше общество, и вам решать, какими они будут», — заключил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией. Ранее в среду организация сообщила, что число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 20 млн.