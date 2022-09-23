Погрузки в Клайпедском порту снизилась почти до 24 млн тонн

Клайпедский морской порт за 8 месяцев этого года перевалил 23,8 млн тонн грузов — на 19% меньше, чем за тот же период прошлого года.
В этом году было отгружено 11,83 млн тонн генеральных грузов – грузов, перевозимых в контейнерах, древесины, изделий из металла и стали, металлоконструкций, замороженных и грузов ro-ro — это 12,7% сообщает дирекция Клайпедского порта.
Только погрузка контейнеров (ДФЭ) в этом году увеличилась на 57,5% до 651 тыс. ДФЭ, наливные грузы — нефтепродукты, удобрения, масла, сжиженный природный газ выросли на 12% до 5,15 млн. тонн, при этом грузы сыпучих грузов – удобрений, сахара-сырца, торфа – снизились на 52% до 6,82 млн. тонн.
За 8 месяцев в Клайпедский порт прибыли 3 824 сухогруза, танкера, парома, малых и прочих судов, 244,2 тыс. пассажиров — на 70 процентов больше, чем год назад. На круизных лайнерах в Клайпеду прибыли 35,6 тыс. человек.
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