Погрузки в Клайпедском порту снизилась почти до 24 млн тонн

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Клайпедский морской порт за 8 месяцев этого года перевалил 23,8 млн тонн грузов — на 19% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В этом году было отгружено 11,83 млн тонн генеральных грузов – грузов, перевозимых в контейнерах, древесины, изделий из металла и стали, металлоконструкций, замороженных и грузов ro-ro — это 12,7% сообщает дирекция Клайпедского порта.