В немецком обществе наблюдается рост алкоголизма

Федеральное министерство здравоохранения Германии выпустило пресс-релиз, из которого следует, что по всей стране наблюдается рост потребления алкоголя, достигающего опасных масштабов. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на указанный документ.
Пугающие цифры создают теперь новую головную боль для системы здравоохранения ФРГ. В пресс-релизе отмечается, что около 1,6 млн человек в возрасте от 18 до 64 лет страдают алкоголизмом. В зоне риска, то есть на пороге зависимости, находятся 6,7 млн человек. Но это только официальная информация. Из газет явствует, что многие люди скрывают свою зависимость от членов семьи и друзей. Другие вовсе отрицают наличие таковой.
По некоторым оценкам, злоупотребление алкоголем наносит стране экономический ущерб в размере около 57 млрд евро ежегодно. В среднем немцы выпивают 340 бокалов пива, 120 бокалов вина и 270 рюмок шнапса. В одной только Восточной Германии уровень алкоголизма достиг 2 проц. населения.
Лидером в списке самых пьющих регионов Германии является Мекленбург. Здесь 2,11 проц. жителей имеют проблемы с алкоголем. Хотя средний показатель по стране — 1,39 проц. Цифры по Саксонии, Саксонии-Анхальту и Тюрингии также выше среднего. Это ставит Восточную Германию на первое место в печальной статистике.
Для сравнения: ежегодно на родине Октоберфеста – в Баварии от злоупотребления алкоголем умирает около 14 человек на 100 тысяч жителей.