В немецком обществе наблюдается рост алкоголизма

Фото pixabay.com

Федеральное министерство здравоохранения Германии выпустило пресс-релиз, из которого следует, что по всей стране наблюдается рост потребления алкоголя, достигающего опасных масштабов. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на указанный документ.

Пугающие цифры создают теперь новую головную боль для системы здравоохранения ФРГ. В пресс-релизе отмечается, что около 1,6 млн человек в возрасте от 18 до 64 лет страдают алкоголизмом. В зоне риска, то есть на пороге зависимости, находятся 6,7 млн человек. Но это только официальная информация. Из газет явствует, что многие люди скрывают свою зависимость от членов семьи и друзей. Другие вовсе отрицают наличие таковой.