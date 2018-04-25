«Покажи питомцу елку» 2019

Мероприятие «Покажи питомцу елку», ставшее уже традиционным, в четвертый раз приглашает всех, кто не равнодушен к судьбам бездомных животных, принять участие в организуемой акции. Благодаря этой акции с 2016 года приютам для животных было пожертвовано более 25 тыс. порций корма.

Мероприятие состоится 14 декабря, в субботу, с 12 до 15 час. на Кафедральной площади в Вильнюсе. Организаторы акции — общественная организация Gyvūnų gerovės iniciatyvos и ЗАО Mars Lietuva приглашают вильнюсцев и гостей столицы вместе со своими четвероногими друзьями побывать в палаточном городке организаций по защите животных и сфотографироваться возле рождественской инсталляции. Во время праздника гостей будут угощать горячим чаем, а их питомцы получат вкуснятину в качестве подарка.

Фотографии, сделанные во время мероприятия, будут использованы для подготовки видеозаписи, которая в социальной сети Facebook будет собирать лайки. Один лайк («нравится») соответствует одной порции корма для бездомного животного. Как и ежегодно, собранное количество порций корма приютам будет дарить ЗАО Mars Lietuva. Благодаря этой инициативе каждый пришедший на мероприятие или поставивший лайк будет способствовать увеличению дополнительных порций корма для бездомных животных.

У хозяев питомцев, которые придут на праздник, будет прекрасная возможность ознакомиться с деятельностью организаций по защите животных, пообщаться с представителями приютов. В этом году в мероприятии примут участие организации Felium Domus, SOS gyvūnai, Klajūnas, Lesė, Dogspotas, Beglobis, Stebuklingi draugai LT, Miško trobelė.

C каждым годом акция вызывает все больший интерес общественности, поэтому и количество порций корма для бездомных животных с каждым годом увеличивается. В 2018 г. был достигнут рекорд – 12075 порций корма. В этом году организаторы надеются, что акция вызовет еще больший интерес, потому что только общие усилия могут дать хороший результат. Желающие присоединиться к акции могут найти больше информации о мероприятии в социальной сети Facebook.

Благотворительная акция «Покажи питомцу елку» 2019 направлена на просвещение общества по ситуации с бездомными животными в Литве, на ответственное отношение к приобретению и присмотру за питомцами. Животное – это не подарок, перевязанный ленточкой, это верный друг и компаньон.