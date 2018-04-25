  • Началась подписка на 2020 год!
default image
В. Томашевский: Из-за недостаточной конкуренции банков страдают граждане Литвы

Подробнее...
default image
Рождество начинается с благотворительности

Подробнее...
default image
Турция согласилась утвердить планы НАТО по обороне стран Балтии и Польши

Подробнее...
default image
В Минске считают, что Союз Беларуси и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

Подробнее...
default image
ООН намерена в 2020 году оказать гуманитарную помощь 109 млн человек

Подробнее...
default image
Литва выделит помощь Албании, пострадавшей от землетрясения

Подробнее...
default image
Г.Науседа: с Турцией договорено, что планы обороны стран Балтии будут утверждены

Подробнее...
default image
На фоне напряжения Г.Науседа добивается солидарности НАТО по России

Подробнее...
default image
Лукашенко увидел признаки нового передела планеты

Подробнее...
default image
Р.Кароблис: раньше или позже НАТО утвердит новые планы для Балтии

Подробнее...
default image
Путин: расширение НATO представляет угрозу для безопасности России

Подробнее...
default image
Лучшие школьные достижения – в Каунасе, Вильнюсе, Паланге

Подробнее...
default image
Трамп заговорил о ядерной сделке с Россией

Подробнее...
default image
Кабмин решит, объединять ли 3 научно-исследовательских института

Подробнее...
default image
Отменят льготный НДС на небольшие посылки из Китая

Подробнее...
default image
Б.Ходжес: вето Турции на планы обороны Балтии – вредно, но это не катастрофа

Подробнее...
default image
Макрон: Европа должна стать частью нового договора о ракетах средней и меньшей дальности

Подробнее...
default image
Президент Литвы: НАТО должен назвать Россию угрозой

Подробнее...
default image
Украина может запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает С.Сквярнялису обратиться в Комиссию по вопросу дороги у его дома

Подробнее...
Общество

«Покажи питомцу елку» 2019

Мероприятие «Покажи питомцу елку», ставшее уже традиционным, в четвертый раз приглашает всех, кто не равнодушен к судьбам бездомных животных, принять участие в организуемой акции. Благодаря этой акции с 2016 года приютам для животных было пожертвовано более 25 тыс. порций корма.

Мероприятие состоится 14 декабря, в субботу, с 12 до 15 час. на Кафедральной площади в Вильнюсе. Организаторы акции — общественная организация Gyvūnų gerovės iniciatyvos и ЗАО Mars Lietuva приглашают вильнюсцев и гостей столицы вместе со своими четвероногими друзьями побывать в палаточном городке организаций по защите животных и сфотографироваться возле рождественской инсталляции. Во время праздника гостей будут угощать горячим чаем, а их питомцы получат вкуснятину в качестве подарка.

Фотографии, сделанные во время мероприятия, будут использованы для подготовки видеозаписи, которая в социальной сети Facebook будет собирать лайки. Один лайк («нравится») соответствует одной порции корма для бездомного животного. Как и ежегодно, собранное количество порций корма приютам будет дарить ЗАО Mars Lietuva. Благодаря этой инициативе каждый пришедший на мероприятие или поставивший лайк будет способствовать увеличению дополнительных порций корма для бездомных животных.

У хозяев питомцев, которые придут на праздник, будет прекрасная возможность ознакомиться с деятельностью организаций по защите животных, пообщаться с представителями приютов. В этом году в мероприятии примут участие организации Felium Domus, SOS gyvūnai, Klajūnas, Lesė, Dogspotas, Beglobis, Stebuklingi draugai LT, Miško trobelė.

C каждым годом акция вызывает все больший интерес общественности, поэтому и количество порций корма для бездомных животных с каждым годом увеличивается. В 2018 г. был достигнут рекорд – 12075 порций корма. В этом году организаторы надеются, что акция вызовет еще больший интерес, потому что только общие усилия могут дать хороший результат. Желающие присоединиться к акции могут найти больше информации о мероприятии в социальной сети Facebook.

Благотворительная акция «Покажи питомцу елку» 2019 направлена на просвещение общества по ситуации с бездомными животными в Литве, на ответственное отношение к приобретению и присмотру за питомцами. Животное – это не подарок, перевязанный ленточкой, это верный друг и компаньон.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600