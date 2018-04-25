ООН определила четкие задачи по спасению планеты

На Конференции ООН по климату, открывшейся в Мадриде в понедельник 2 декабря, Генеральный секретарь ООН определил четкие задачи по спасению планеты.

Вот эти задачи:

— К 2030 году — сократить выбросы парниковых газов на 45%

— К 2050 году — достичь углеродного нейтралитета

— К 2100 году — ограничить рост глобальной температуры 1.5° по Цельсию.

По оценкам экспертов ООН, если обязательства в рамках Парижского соглашения по климату не будут выполняться, то температура на планете повысится к концу нынешнего столетия на 3,4 — 3,9 градуса по Цельсию. Это приведет к массовому вымиранию животных и растений, а многие районы планеты станут необитаемыми.



Глава ООН заявил, что человечеству необходимо полностью изменить свой образ жизни: «То, как мы ведем бизнес, производим энергию, строим города, как мы передвигаемся, как мы производим продовольствие – все это нужно изменить кардинальным образом и как можно скорее».

По словам Генерального секретаря, Конференция в Мадриде должна послать миру сигнал, что государства готовы изменить свой курс: «Мы должны наконец доказать, что всерьез намерены остановить эту войну с природой, что мы обладаем политической волей, необходимой для того, чтобы к 2050 году свести эмиссии углеродов парниковых газов на нет».