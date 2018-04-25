Фото дня Полицейский рейд на железнодорожном переезде Дата публикации: 2019-10-082019-10-08 Фото BFL/Ирмантас Гялунас Во вторник 8 октября в Кайшядорском районе на железнодорожном переезде был организован полицейский рейд в целях профилактики аварийности. Фото BFL/Ирмантас ГялунасФото BFL/Ирмантас ГялунасФото BFL/Ирмантас ГялунасФото BFL/Ирмантас Гялунас . Италия усложнила получение убежища для украинцев Минфин предлагает увеличить акцизы, расширить налогообложение недвижимости Оставьте свой комментарий Соединить с 600 600
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