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Полиция может ужесточить контроль во время карантина в Литве

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Полиция Литвы заявила, что может прибегнуть к более жестким мерам контроля общественного пространства, где собираются много людей, чтобы обеспечить соблюдение условий карантина и замедлить распространение коронавируса.  

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела утверждает, что люди, собирающиеся в группы в парках, зонах отдыха, дворах, вместе играющие дети создают риск, и должностным лицам придется принимать «волевые решения», если ситуация не изменится. 

«Не все осознают угрозы. Мы видим дворы, полные детей, видим заполненные общественные пространства, видим туристические места вокруг Вильнюса, где достаточно много граждан», – заявил в правительстве в четверг глава полиции.

«Следует еще раз четко объяснить жителям, что самоизоляция – не означает, что дети где-то гуляют, находятся в публичных пространствах или с другими людьми, это означает, по сути пребывание на закрытых территориях. Если это не произойдет, то, вероятно, также придется принимать определенные волевые решения», – предупредил Р. Пожела.

Людям, вернувшимся из-за границы, которые обязаны находиться на двухнедельной изоляции, можно ходить только туда, где они не встретят  других людей.  

Всем другим предлагается выбирать отдаленные места, где есть условия для сохранения двухметровой дистанции, детям нельзя играть в контактные игры. 

Представитель Департамента полиции по связям со СМИ Рамунас Матонис сообщил BNS, что более строгие меры могут быть применены, если такое решение примет глава Оперативного центра экстремальных ситуаций, министр здравоохранения Аурелиюс Верига.  

Со среды, за сутки, полиция получила 350 сообщений о возможных нарушениях режима картантина и самоизоляции в Литве. 

С целью остановки распространения коронавируса в Литве с понедельника на две недели введен карантин. 

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