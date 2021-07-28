Полиция расследует беспорядки у полигона в Руднинкай

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Во вторник полиция Вильнюсского округа начала досудебное расследование организации беспорядков у полигона в Руднинкай.

«Эти события расследуют, расследованием руководит Отдел расследования оргпреступлений и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры», – сообщила BNS в среду представитель Генпрокуратуры по связям с общественностью Эвелина Мартинонене.

Уголовный Кодекс предусматривает, что тот, кто организовал или спровоцировал группу людей к публичному насилию, уничтожению имущества или иным грубым нарушениям общественного порядка, а также тот, кто во время беспорядков проявлял насилие, уничтожал имущество или иным образом нарушал общественный порядок, может быть наказан арестом или лишением свободы до пяти лет.

Тот, кто при выполнении вышеупомянутых действий использовал огнестрельное оружие или взрывчатые вещества, или сопротивлялся полицейским или другому лицу, выполняющему функции публичного администрирования, наказывается лишением свободы до шести лет.

Ранее командующий Службой общественной безопасности (СОБ) Ричардас Поцюс подчеркнул, что это был «серьезный инцидент», поскольку в понедельник на военную территорию прорвались люди, которые подожгли покрышки, легко ранили двух должностных лиц, блокировали проезд на полигон. Прорвавшихся пришлось усмирять слезоточивым газом.

На полигоне в Руднинкай планируется поселить до 1,5 тыс. мигрантов.

Досудебное расследование беспорядков начала и Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в связи с инцидентом, произошедшем в месте расселения мигрантов в Веребеяй (Алитусский район). Начато расследование провокации и организации беспорядков, грубого нарушения порядка.

В понедельник мигранты, незаконно пересекшие границу Литвы и Беларуси и поселенные в веребяйской школе, организовали акцию протеста, во время которой отказывались есть, не впускали уборщиц, требовали больше свободы.

Пограничники вывезли для допросов из Веребяй 16 мигрантов, которые могли участвовать в организации инцидента. Это граждане африканских стран и один гражданин Ирака. Во вторник в полдень опросы иностранцев продолжались.

По данным СОГЛЛ, в школе деревни Веребяй поселены 167 мигрантов.

Мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас заявил, что ситуация на месте поселения мигрантов в деревне Веребяй взята под контроль и является спокойной.