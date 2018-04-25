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Полиция сделала предупреждение лицам, призывающим выйти на протест у Сейма

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Полиция сделала предупрждение двум лицам об ответственности за призыв в Фейсбуке к организации несанкционированной акции протеста у Сейма во вторник.

Как сообщила BNS, пресс-секретарь полиции Юлия Самороковская, реагируя на сообщения, призывающие во вторник в 16.00 к протесту у Сейма , полиция предупредила двух человек.

«Полиция отслеживает социальные сети, сотрудники видели эту запись, нашли организаторов мероприятия и официально направили им предупреждение, потому что запланированное мероприятие не было согласовано ни с самоуправлением города, ни с полицией», — сказала пресс-секретарь полиции BNS.

По словам представителя полиции, в распространяемом в Фейсбуке сообщении «Хватит издеваться над нами», был призыв собраться у Сейма с яркими жилетами, но не указывалось, в чем конкретно будет выражен протест.

По данным департамента полиции, людей предупредили «за несанкционированное поведение, противоречащее общественным интересам».

BNS
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