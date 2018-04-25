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Крупнейшие землевладельцы Литвы

Фото pixabay.com

Крупнейшими землевладельцами в Литве являются лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис, предприниматель Дарюс Зубас и инвестфонд Fixed Yield Invest Fund, сообщил в понедельник портал delfi.lt.

По информации авторов исследования, Р. Карбаускис черед компанию Agrokoncernas и как фермер может владеть 22–24 тыс. гектарами земли.

Сообщается, что предприниматель Д. Зубас через компанию Linas Agro Group владеет 7,4 тыс. гектаров земель, а литовский инвестфонд Fixed Yield Ivest Fund – 6,4 тыс. гектаров земель.

На четвертом месте оказалась компания австрийского капитала Agroforst GmbH (5 тыс. гектаров), на пятом – предприниматель Кястутис Юшчюс (4,3 тыс. гектаров).

Портал delfi.lt утверждает, что при составлении списка вместе с журналом Reitingai основывался на данных Реестрового центра, финансовых отчетов компаний, деклараций, опубликованных Налоговой инспекцией, на опубликованных в СМИ данных, на комментариях предпринимателей и экспертов по сельскому хозяйству. 

BNS
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