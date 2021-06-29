Политики Литвы отказываются принимать решение Минска покинуть Восточное партнерство с ЕС

«Мы будем признавать такие изменения и пересмотры международных обязательств и суверенитета, которые принимаются нелегитимными властями», – добавил он.

По словам главы МИД, решением остановить участие в Программе Восточного партнерства, прежде всего, запугивают жителей Беларуси, а режим продолжает политику самоизоляции.

«Предложение реформ и помощи ЕС демократической Беларуси остается в силе», – отметил глава литовской дипломатии.

Президент Гитанас Науседа утверждает, что минский режим попрал права белорусов на создание будущего собственными руками, когда Беларусь решила выйти из Программы Восточного партнерства Евросоюза.

«Режим, поправший право белорусского народа выбирать свою власть, продолжает уничижать права одного из народов Европы на создание будущего собственными руками. Руками режима Кремль пытается сохранить свою сжимающуюся «сферу влияния». Мы прекрасно знаем, что любой, кто идет против свободы народов, обречен на поражение. Я убежден, что белорусский народ скоро сможет сам решать собственную судьбу», – заявил в понедельник Г. Науседа.

Комментарий Г. Науседы передала BNS группа по вопросам связи с общественностью президента.

По словам главы Литовского государства, А. Лукашенко, полностью отдавшийся в руки Кремля ради выживания в политике, уже не является самостоятельным политическим деятелем, у него уже нет даже минимальной возможности для суверенного самоопределения.

Глава Комитета по иностранным делам сейма Литвы Жигимантас Павилёнис также назвал этот шаг Минска «еще одним нелегитимным пропагандистским решением нелегитимного диктатора».

«А. Лукашенко демонстративно пытается отклонить все возможности, очевидно, в попытках продемонстрировать лишь курс на союз с Россией, что означало бы полную утрату суверенитета Беларуси, что является незаконным, поскольку таких полномочий белорусы ему не давали», – сказал BNS парламентарий.

По его словам, решение режима А. Лукашенко не имеет народного мандата, поскольку все больше белорусов, по данным опросов независимых экспертов, положительно оценивают ЕС и хотят свобод, которыми пользуются их соседи.

«Белорусский народ хочет альтернатив, которые уже есть у окружающих его народов. У Беларуси есть все возможности идти по этому пути, только этому мешает нынешняя диктатура. Как только состоятся выборы, белорусы всеми этими возможностями воспользуются, я в этом убежден», – сказал Ж. Павилёнис.

Беларусь заявила, что останавливает участие в Программе Восточного партнерства ЕС после того, как сообщество ввело новые санкции после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и нарушений прав человека.