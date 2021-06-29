В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана

В Греции правоохранители нашли украденные в 2012 году из Национальной художественной галереи в Афинах картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана. Об этом информировало местное издание Прото тема.
По имеющимся данным, 49-летнему греку не удалось вывезти за границу полотна Женская голова Пикассо и Ветряная мельница Мондриана, чтобы продать их на черном рынке. Злоумышленник задержан.
Как сообщает издание, стоимость картины Пикассо, созданной им в 1939 году, достигает 20 миллионов евро. На ее обороте размещено рукописное посвящение испанского художника греческому народу за его вклад в войну против нацизма, которое он написал в 1949 году.
Напомним, упомянутые полотна были похищены из афинской галереи в январе 2012 года. В расследовании дела, которое назвали «кражей века», участвовала Национальная разведывательная служба Греции.korrespondent.net