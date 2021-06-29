В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана

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В Греции правоохранители нашли украденные в 2012 году из Национальной художественной галереи в Афинах картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана. Об этом информировало местное издание Прото тема.

По имеющимся данным, 49-летнему греку не удалось вывезти за границу полотна Женская голова Пикассо и Ветряная мельница Мондриана, чтобы продать их на черном рынке. Злоумышленник задержан.